.
إنفوغراف
بيانات صحفية
الإعلانات المبوبة
الطقس
تطبيق السومرية
فرص عمل
أعلن معنا
إتصل بنا
المسابقة الكبرى
التتمة...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

مصدر: جنايات الرصافة تصدر حكما بالسجن 10 سنوات بحق ابن عبد اللطيف الهميم

الأربعاء 21 شباط 2018 14:09
-
+

السومرية نيوز/ بغداد
كشف مصدر مطلع، الأربعاء، عن إصدار محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق نجل رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم ومتهمين اثنين على خلفية "تهم فساد".

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق نجل الهميم ومتهمين آخرين على خلفية تهم فساد".


وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المحكمة حكمت بفرض غرامة على نجل الهميم مقدراها 500 ألف دولار".

وكان مدير منفذ طريبيل الحدودي العقيد حبيب كاظم أعلن، الخميس (11 كانون الثاني 2018)، عن اعتقال نجل رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم أثناء مغادرته البلاد، مبيناً أن المعتقل مطلوب وفق المادة 444 من قانون العقوبات العراقي.
سياسة
المصدر :   News Source
-
+
print HideComments
اخترنا لك
التعليق عن طريق :
انشر تعليقك
إن التعليقات المنشورة على موقع السومرية تعبر حصراً عن رأي كتابها فلا تتحمل السومرية أي مسؤولية معنوية أو قانونية تنتج عن التعليقات. كما تمتنع عن نشر أي تعليق يسيئ لآداب النشر أو يحتوي نوعاً من الدعاية.
Polls استفتاء
هل تتوقع ان الامطار التي تساقطت مؤخرا في العراق ستعالج مشكلة الجفاف التي كانت تهدده؟

النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أخبار المحافظات
إختر المحافظة
الاكثر تفضيلاً
.
01
تعرف على الطقس خلال الاسبوع الحالي والانواء تؤكد: استمرار الامطار
.
02
الرياض ترفع حالة التأهب وتحذر المواطنين
.
03
صاحب برج للانترنت يبتكر طريقة جديدة لتبرئة نفسه من ضعف الخدمة
.
04
صرف الدولار يعاود الهبوط في بورصة الكفاح والأسواق المحلية
.
05
البياتي يوضح ويعتذر عن سوء الفهم لما تحدث به بشأن "اصحاب الكساء"
.
06
بالفيديو.. لحظة التفجير الانتحاري بكركوك
.
أيضا في سياسة
المزيد Advertise Alsumaria