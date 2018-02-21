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نور صبري يقترب من نادي المائة

المحرر محمد خليل - الأربعاء 21 شباط 2018 14:30
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السومرية نيوز/ بغداد
اقترب حارس نادي نفط الوسط، نور صبري، من دخول نادي المائة، في حال مشاركته مع المنتخب الوطني في المباراة الودية امام المنتخب السعودي على ملعب البصرة الدولي نهاية شباط الحالي.

وقال مصدر مقرب من الحارس في حديث للسومرية نيوز إن "صبري قرر تقديم طلب رسمي الى الاتحاد العراقي لكرة القدم، للمشاركة في مباراة السعودية لتكون المباراة رقم 100 بقميص اسود الرافدين"، لافتاً إلى أن "الحارس سيعتزل اللعب دولياً بعد هذه المباراة".


وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، أوضح انه يتوجب على الحارس نور صبري تقديم طلب رسمي في حال رغب بالمشاركة في مباراة السعودية.
رياضة
المصدر :  
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