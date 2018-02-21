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الحشد يحبط عملية تسلل انتحاريين من الاراضي السورية الى العراقية

الأربعاء 21 شباط 2018 14:48
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السومرية نيوز/ بغداد
أعلن إعلام الحشد الشعبي، الأربعاء، عن إحباط عملية تسلل مجموعة من الانتحاريين التابعين لتنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قوة من اللواء السابع في الحشد الشعبي المرابطة على الحدود العراقية السورية غرب الموصل أحبطت عملية تسلل مجموعة من الانتحاريين التابعين إلى تنظيم داعش الاجرامي حاولوا التسلل إلى الأراضي العراقية".


وأضاف البيان، أن "مقاتلي اللواء قتلوا جميع الانتحاريين".

يشار إلى أن الحشد الشعبي أعلن، السبت (9 كانون الأول 2017)، السيطرة الكاملة على الحدود العراقية السورية.

كما أعلن الحشد، الجمعة (9 شباط 2018)، التصدي لهجوم شنه تنظيم "داعش" على الحدود العراقية السورية.
أمن
المصدر :   News Source
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