.
إنفوغراف
بيانات صحفية
الإعلانات المبوبة
الطقس
تطبيق السومرية
فرص عمل
أعلن معنا
إتصل بنا
المسابقة الكبرى
التتمة...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

بالفيديو.. منطقة غنية بالبترول تطفو على مياه المجاري قرب البصرة الرياضية

الأربعاء 21 شباط 2018 15:17
-
+

السومرية نيوز/ بغداد
قرب مدينة البصرة الرياضية، يقع حي المهندسين في المحافظة التي تعد من اغنى المحافظات العراقية.

وبحسب فيديو تناقله ناشطون على موقع التوصل الاجتماعي الفيسبك، فأن منطقة حي المهندسين اصبحت الان تطفو على بركة كبيرة من مياه المجاري مع انبعاث رائحة كريهة منها، وسط مناشدات بايجاد حلول جذرية لهذه المنطقة.
الشارع العراقي
المصدر :  
-
+
print HideComments
اخترنا لك
التعليق عن طريق :
انشر تعليقك
إن التعليقات المنشورة على موقع السومرية تعبر حصراً عن رأي كتابها فلا تتحمل السومرية أي مسؤولية معنوية أو قانونية تنتج عن التعليقات. كما تمتنع عن نشر أي تعليق يسيئ لآداب النشر أو يحتوي نوعاً من الدعاية.
Polls استفتاء
هل تتوقع ان الامطار التي تساقطت مؤخرا في العراق ستعالج مشكلة الجفاف التي كانت تهدده؟

النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أخبار المحافظات
إختر المحافظة
الاكثر تفضيلاً
.
01
تعرف على الطقس خلال الاسبوع الحالي والانواء تؤكد: استمرار الامطار
.
02
الرياض ترفع حالة التأهب وتحذر المواطنين
.
03
صاحب برج للانترنت يبتكر طريقة جديدة لتبرئة نفسه من ضعف الخدمة
.
04
صرف الدولار يعاود الهبوط في بورصة الكفاح والأسواق المحلية
.
05
البياتي يوضح ويعتذر عن سوء الفهم لما تحدث به بشأن "اصحاب الكساء"
.
06
بالفيديو.. لحظة التفجير الانتحاري بكركوك
.
أيضا في الشارع العراقي
المزيد Advertise Alsumaria