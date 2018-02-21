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مصدر: نصف أعضاء مجلس الأنبار مرشحين لانتخابات البرلمان

الأربعاء 21 شباط 2018 15:21
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السومرية نيوز/ الانبار
كشف مصدر محلي في محافظة الانبار، الأربعاء، عن قيام نصف أعضاء مجلس الأنبار بالترشيح لانتخابات مجلس النواب.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نصف أعضاء مجلس محافظة الأنبار رشحوا ضمن كتل سياسية بانتخابات مجلس النواب التي سوف تجري منتصف هذا العام".

وتشهد محافظة الأنبار خلافات بين الكتل السياسية فيما تسعى بعض الكتل الحصول على مكاسب ومقدرات المحافظة.
سياسة
المصدر :   News Source
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