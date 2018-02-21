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الصقور تعبر الحدود في الدوري الممتاز

المحرر محمد خليل - الأربعاء 21 شباط 2018 15:56
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السومرية نيوز/ بغداد
تغلب نادي القوة الجوية على نظيره الحدود 2-1 في المباراة التي اقيمت، اليوم الاربعاء، على ملعب الشعب الدولي ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل عماد محسن هدف الصقور الاول في الدقيقة 43، ثم اضاف حمادي احمد الهدف الثاني في الدقيقة 52 من علامة الجزاء، فيما جاء هدف الحدود الوحيد في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز عزز القوة الجوية موقعه في المركز الثالث برصيد 31 فيما تجمد رصيد الحدود عند النقطة 17 في المركز الرابع عشر.
رياضة
المصدر :   News Source
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