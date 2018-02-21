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الاستخبارات العسكرية تعلن ضبط مخبأ لطائرة مسيرة لـ"داعش" شرق الانبار

الأربعاء 21 شباط 2018 16:25
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السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، عن ضبط مخبأ لاحدى الطائرات المسيرة لـ"داعش" شرق الانبار.

وقال المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الاستخبارات العسكرية وضمن فعالياتها بالبحث عن مصادر تسليح واماكن مستودعات اسلحة عصابات داعش، وبمعلومات إستخبارية دقيقة تمكن أبطال الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات شرق الانبار من الوصول الى مخبأ لاحدى الطائرات المسيرة العائدة لعصابات داعش كانت مخفية في احدى المناطق الزراعية بمنطقة الصقلاوية في الانبار وتستولي عليها".


وأعلن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، في (9 كانون الاول 2017)، تحرير أرض العراق بالكامل من "داعش"، فيما اعتبر المحافظة على وحدة العراق وشعبه بأنه "أهم واعظم انجاز".
أمن
المصدر :   News Source
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