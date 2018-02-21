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بالفيديو: الصيادون في ذي قار ممنعون من الصيد... أما الأجانب فيمارسون نشاطهم!

الأربعاء 21 شباط 2018 16:37
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رغم إمتلاكهم لباجات صيد رسمية إلا أنهم يعانون حظر ممارستهم لهذا النشاط من قبل الجهات الأمنية في ذي قار، ولعلّ ما زاد من إستغراب الصيادين المحليين هو سماح تلك الجهات للأجانب بممارسة الصيد. 

في هذا الاطار، قال صياد: "نملك هويات تابعة لجمعية الصيادين العراقيين وبالتالي نحن مخولين بالصيد وعندنا تصريحات أمنية بالموضوع".

الحكومة المحلية بدورها تعهدت بإعادة النظر في بعض القرارات الصادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء والخاصة بحظر الصيد.


يحيى الناصري، محافظ ذي قار، قال: "الصحراء تمثل اليوم جزء مهم من السياحة الداخلية والخارجية وبالتالي هذا الموضوع يحتاج الى إعادة نظر".

يشار إلى أن قانون حماية الحيوانات البرية العراقي، قد نصّ على حصر وتنظيم مناطق الصيد المحمية مع تحديد أنواع الحيوانات ومنع الصيد بصورة دائمة أو مؤقتة.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.
الشارع العراقي
المصدر :   News Source
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