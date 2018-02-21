.
إنفوغراف
بيانات صحفية
الإعلانات المبوبة
الطقس
تطبيق السومرية
فرص عمل
أعلن معنا
إتصل بنا
المسابقة الكبرى
التتمة...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

بالفيديو: ماذا دار في لقاء معصوم مع الرئيس اللبناني في بغداد؟

الأربعاء 21 شباط 2018 16:58
-
+

زيارة رسمية أجراها الرئيس اللبناني ميشال عون إلى العاصمة بغداد، لاقت ترحيباً كبيراً، بدءاً من الرئيس العراقي فؤاد معصوم الذي أكد أن للبلدين علاقات تاريخية.

في هذا الاطار، أكد فؤاد معصوم، رئيس الجمهورية العراقي، أن "العلاقة بين البلدين بجانب أنها تاريخية هي ثقافية وسياسية وفكرية وكذلك هناك مصالح مشتركة بين البلدين وفي لقائنا الثنائي وفي لقاء الوفدين، تحدثنا عن النقاط العملية التي تقدم وتطور هذه العلاقات بشكل عملي ميداني".


الرئيس اللبناني، بدوره أعرب عن أمله في أن يستكمل العراق القضاء على الخلايا الإرهابية النائمة في البلاد، موجها دعوة رسمية لمعصوم لزيارة بيروت.

من جهته، قال العماد ميشال عون، رئيس الجمهورية اللبناني: "لبنان يقف بقوة مع وحدة العراق كما وجهت لكم دعوة رسمية لزيارة لبنان لاستكمال ما قمنا به في محادثاتنا المشتركة".

الزيارة التي أجراها عون جاءت تلبية لدعوة رسمية وجهها إليه نظيره معصوم، وتأتي لأجل بحث العلاقات الثنائية بين لبنان والعراق، لتذليل العقبات على الشعبين الشقيقين.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو اعلاه.
سياسة
المصدر :   News Source
-
+
print HideComments
اخترنا لك
التعليق عن طريق :
انشر تعليقك
إن التعليقات المنشورة على موقع السومرية تعبر حصراً عن رأي كتابها فلا تتحمل السومرية أي مسؤولية معنوية أو قانونية تنتج عن التعليقات. كما تمتنع عن نشر أي تعليق يسيئ لآداب النشر أو يحتوي نوعاً من الدعاية.
Polls استفتاء
هل تتوقع ان الامطار التي تساقطت مؤخرا في العراق ستعالج مشكلة الجفاف التي كانت تهدده؟

النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أخبار المحافظات
إختر المحافظة
الاكثر تفضيلاً
.
01
تعرف على الطقس خلال الاسبوع الحالي والانواء تؤكد: استمرار الامطار
.
02
الرياض ترفع حالة التأهب وتحذر المواطنين
.
03
صاحب برج للانترنت يبتكر طريقة جديدة لتبرئة نفسه من ضعف الخدمة
.
04
صرف الدولار يعاود الهبوط في بورصة الكفاح والأسواق المحلية
.
05
البياتي يوضح ويعتذر عن سوء الفهم لما تحدث به بشأن "اصحاب الكساء"
.
06
بالفيديو.. لحظة التفجير الانتحاري بكركوك
.
أيضا في سياسة
المزيد Advertise Alsumaria