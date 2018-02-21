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إخلاء مبنى قرب البيت الأبيض بسبب سيارة مشبوهة

الأربعاء 21 شباط 2018 17:28
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السومرية نيوز/ بغداد
اخلت السلطات الامنية في الولايات المتحدة، اليوم الاربعاء، مبنى قرب البيت الأبيض بسبب سيارة مشبوهة.

وبحسب "روسيا اليوم" فإن "السلطات الأمنية اخلت مبنى حكومي قرب البيت الأبيض وأغلقت طريقا مجاورا أمام حركة السيارات بسبب سيارة مشبوهة".

وأضافت أن "رجال الأمن باشروا بفحص السيارة المشبوهة، المتوقفة على جانب الطريق، بالقرب من البيت الأبيض".
أخبار دولية
المصدر :   News Source
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