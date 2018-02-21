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شركات نفط إيرانية تعلن مشاركتها بمشاريع إعادة إعمار العراق

الأربعاء 21 شباط 2018 17:47
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السومرية نيوز/ بغداد
أكد نائب رئيس الاتحاد الإيراني للصناعات النفطية رضا بديدار، الاربعاء، أن شركات النفط الإيرانية ستشارك في مشاريع إعادة إعمار العراق.

وقال بديدار اليوم الأربعاء ردا على سؤال لـ"سبوتنيك" بشأن مشاركة شركات النفط الإيرانية في إعادة إعمار العراق، إن "الشركات الإيرانية تلقت طلبات من الشركات العراقية، لكننا غير مهتمين بشمال العراق في الوقت الحالي"، مضيفا "نحن مهتمون بجنوب العراق أي بغداد والبصرة".


وأضاف نائب رئيس الاتحاد الإيراني للصناعات النفطية "كانت هناك عقوبات مفروضة على العراق، ولم يسمح لإيران العمل فيها لأسباب سياسية، وهذا ما أعاق الشركات الإيرانية عن التوجه إلى العراق، لكننا على استعداد للعمل مع الشركات الروسية، التي سيكون لها الأولوية في المشروعات المشتركة".

واستطرد "بعد ذلك نتوجه إلى العراق معا لأنها دولة مجاورة ومن السهل إقامة المشاريع بها بسبب قرب المسافات بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بإرسال التقنيات والمهندسين".
اقتصاد واعمال
المصدر :  
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