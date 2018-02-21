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التعادل السلبي يخيم على قمة الشرطة والنفط بالدوري الممتاز

الأربعاء 21 شباط 2018 18:32
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السومرية نيوز/ بغداد
خيم التعادل السلبي من دون اهداف، على مباراة الشرطة والنفط في قمة الجولة السادسة عشر التي احتضنها ملعب الشعب الدولي، اليوم الأربعاء.

ولم يتمكن أي من الفريقين زيارة شباك خصمه، بالرغم من الفرص العديدة التي أتيحت للفريقين، سواء من محمد داود من جانب النفط او من جانب مهند علي من جانب فريق القيثارة الخضراء، لتنتهي القمة سلبياً من دون اهداف.

وبهذا التعادل عزز الشرطة موقعه في وصافة الترتيب برصيد 38 بفارق نقطتين عن الزوراء المتصدر، بينما استقر النفط في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.
رياضة
المصدر :  
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