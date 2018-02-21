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اسرائيل تعلن احباط تفجير طائرة إماراتية

الأربعاء 21 شباط 2018 19:16
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السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت اسرائيل، اليوم الاربعاء، عن احباط محاولة تفجير طائرة إماراتية فوق أستراليا.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن "الاستخبارات الإسرائيلية اعلنت عن احباط محاولة تفجير طائرة اماراتية خطط لها تنظيم داعش الإرهابي في العام الماضي".

وأضافت الصحيفة أن "الاستخبارات الإسرائيلية، سمحت بنشر بعض المعلومات عن الواقعة"، مشيرة إلى أنه كان "من المفترض أن تنفجر الطائرة فوق الأراضي الأسترالية".
أخبار اقليمية
المصدر :   News Source
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