العيسى: العراق تعاطى إيجابا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية - + 1232 السومرية نيوز/ بغداد

اكد وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا عبد الرزاق العيسى، الاربعاء، ان العراق تعاطى "ايجابا" مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية.



وقالت الوزارة في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا عبد الرزاق العيسى بحث مع الوفد الدولي من مفتشي منظمة حظر الاسلحة الكيميائية انهاء التزامات العراق بإتلاف مخلفات ومواقع الاسلحة الكيمائية"، مؤكدا "التزام بغداد بالاتفاقية الدولية وحسم كل المتعلقات المرتبطة بمواقع المخلفات في مشروعي المثنى والفلوجة".





ونقلت الوزارة عن العيسى قوله، إن "العراق تعاطى إيجابا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التزاما منه بتنفيذ الأحكام الدولية في هذا الخصوص وسعيا الى جعل العراق انموذجا للتعاون الشفاف والجاد ومثالا واضحا على صناعة السلام والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين".



وأعرب العيسى عن "تفاؤله بالمؤشرات التي سجلها فريق المفتشين الدوليين على عمل الخبراء العراقيين في إتلاف مخلفات الأسلحة الكيمائية للنظام البائد على وفق التقنيات والمواصفات الدولية المعمول بها في العالم".



ووصف العيسى، التقرير الدولي النهائي المزمع اعلانه في لاهاي منتصف آذار المقبل عن خلو العراق رسميا من الاسلحة الكيميائية ومخلفاتها بـ"الحدث التاريخي المهم".

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