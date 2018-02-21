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عون: الوضع في سوريا بحاجة لتفاهم روسي اميركي بالدرجة الاولى

المحرر رافد صبار - الأربعاء 21 شباط 2018 21:48
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السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، الاربعاء، أن الوضع في سوريا "تخطى الحلول السورية"، معتبراً أن الوضع حالياً بحاجة الى تفاهم روسي اميركي بالدرجة الاولى.

وقال عون في حديث لبرنامج "زاوية اخرى" الذي تبثه السومرية، إن "الوضع في سوريا تخطى الحلول السورية، وازداد الموضوع تعقيدا بدخول تركيا وايران وحزب الله، اذا ما كانت طرف عسكري فهو مادي يغذي هذه الحرب"، لافتاً الى أن "الوضع حاليا بحاجة لتفاهم روسي اميركي بالدرجة الاولى".


وأضاف عون، أن "التنظيمات الارهابية تهزم ببلد معين ولكن هناك جبهات تستفيق وهذا غير طبيعي، الا اذا كانت دول افتعلت هذه النزاعات وعادت لتغذيتها مرة اخرى"، لافتاً الى أنه "في صريح العبارة هناك جهنم العرب وليس الربيع العربي".

وعن موقف لبنان من ما يدور في المنطقة لاسيما فيما يخص الحرب في سوريا، قال الرئيس اللبناني، "أنا ليست في اي محور، الارهاب دخل عندنا، ولكن بالمصالح السياسية، مع احترامي للجميع، لن اسمح لنفسي ان امس اي مصلحة حيوية لاي بلد والحرب تمس جميع المصالح الحيوية".

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أكد مؤخرا، أن محادثات جنيف والرعاية الأممية، هما السبيل الوحيد لوضع أسس الدستور الجديد في سوريا.
أخبار اقليمية
المصدر :   News Source
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