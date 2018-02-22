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موسكو وبغداد تبحثان مشاريع الطاقة وإعادة تأهيل محطة كهروحرارية في العراق
الخميس 22 شباط 2018 09:02
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السومرية نيوز/ بغداد
بحث نائب وزير الطاقة الروسي كيريل مولودتسوف مع المسؤولين العراقيين، مشروع حقل "بدرة" لـ"غازبروم نفط" في العراق وآفاق مشاريع أخرى في قطاعي النفط والغاز العراقيين.
وقالت وزارة الطاقة الروسية في بيان صدر في ختام زيارة مولودتسوف إلى العراق، بحسب وكالة "سبوتنك" الروسية، إن "المحادثات ركزت على سير تنفيذ مشروع بدرة بخبرات غازبروم نفط، وآفاق مساهمة الشركات الروسية في مشاريع طاقة أخرى على أراضي العراق، فضلا عن سبل إعادة ترميم وتحديث محطة كهروحرارية في العراق".
يشار إلى أن حقل "بدرة" للنفط يقع في محافظة واسط العراقية وتقدر احتياطاته الجيولوجية بــ3 مليارات برميل.
وتنص الصفقة المبرمة بين الجانبين سنة 2010 على استغلال الحقل المذكور من قبل تحالف شركات، يضم "غازبروم نفط" الروسية بصفتها مشغلا للمشروع وحصتها 30%، وشركة "كوكاز" الكورية الجنوبية بحصة 22.5%، والبترول التركية بحصة 7.5%، على أن تمثل الحكومة العراقية في هذا الاتحاد شركة "أويل اكسبلورايشن" بنسبة 25%.
وبدأت عمليات شحن النفط التجارية من حقل "بدرة" العراقي منذ شهر آب 2014، فيما يعمل الحقل حاليا معتمدا على ثلاث آبار، ويجري حفر ثلاث آبار أخرى.
اقتصاد واعمال
المصدر :
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انشر تعليقك
إن التعليقات المنشورة على موقع السومرية تعبر حصراً عن رأي كتابها فلا تتحمل السومرية أي مسؤولية معنوية أو قانونية تنتج عن التعليقات. كما تمتنع عن نشر أي تعليق يسيئ لآداب النشر أو يحتوي نوعاً من الدعاية.
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