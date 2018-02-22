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تمثال تذكاري تكريما لكلبة انتظرت صاحبها 12 عاما!

الخميس 22 شباط 2018 12:00
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بدأ النحّات يفغيني بوبوف، من مدينة كومسومولسك-نا-آموري الروسية، العمل على تمثال لكلبة اشتهرت بوفائها الكبير لصاحبها.

وقال مدير قسم التواصل مع وسائل الإعلام في إدارة المدينة التابعة لإقليم خاباروفسك الروسي، إيفان لافرينتيف :"ستحتضن مدينة كومسومولسك-نا-آموري تمثالا تذكاريا تكريما للكلبة التي انتظرت صاحبها عند المكان الذي توفي فيه لمدة 12 عاما".

وشرح لافرينتيف قصة الكلبة (نايدا) التي بقيت منتظرة 12 عاما، قرب المكان الذي توفي فيه صاحبها إثر حادث سير أليم. ولم تتحرك الكلبة طوال تلك الفترة، رغم محاولات الكثيرين استمالتها للعيش لدى أسر أخرى. لذلك قام السكان المحليون بإطعام الكلبة في المكان الذي كانت تنتظر فيه.


وسيتم افتتاح النصب التذكاري البرونزي للكلبة في الـ 12 من حزيران/يونيو القادم، بعد أن جمع المتطوعون عبر الإنترنت مبلغا كافيا لإنجازه.
علم وعالم
المصدر :   News Source
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