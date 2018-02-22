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للحليب الساخن فوائد مذهلة... تعرفوا اليها!
الخميس 22 شباط 2018 11:59
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يعتبر الحليب من أهمّ المنتجات الحيوانيّة التي تستخدم على نطاقٍ واسع في العديد من المجالات، ويُنصح بتناول الحليب ساخناً لضمانِ قتل الجراثيم والبكتيريا، تفادياً لانتقال الأمراض من الحيوانات إلى الإنسان.
ويساعد الحليب على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب، خاصّة في ساعات المساء، حيث يحسّنُ من الحالة المزاجيّة، ويقي من اضطرابات النوم.
ويحتوي أيضاً على نسبة عالية جداً من الكالسيوم، ممّا يجعله أساساً لتقوية العظام، والعضلات، والمفاصل، ويقي بالتالي من مرض هشاشة العظام.
والحليب أيضا غني بالفيتامينات الأساسيّة لصّحة الجسم، بما في ذلك فيتامين E المضادّ للأكسدة، والذي يقي من الأمراض الخطرة، بما في ذلك مرض السرطان من خلال مقاومة الشوارد الحُرة، وكذلك فيتامين ج المضادّ للعدوات الفيروسيّة والجرثوميّة، والالتهابات، والحساسيّة.
ويحتوي على العناصر المعدنيّة الأساسية لتعزيز الوظائف العقليّة والدماغية، بما في ذلك كلٌّ من: المغنيسيوم، والفسفور، والمنغنيز وغيرها، حيث يقي من الزهايمر، ويقوي القدرة على الفَهم والاستيعاب.
ويحسّن من عمل الجهاز الهضميّ، ويقي من عسر الهضم والإمساك.
ويحتوي على مستوى عالٍ من البروتين المساعد على تقوية بنية الجسم بشكل عامّ.
صحة
المصدر :
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إن التعليقات المنشورة على موقع السومرية تعبر حصراً عن رأي كتابها فلا تتحمل السومرية أي مسؤولية معنوية أو قانونية تنتج عن التعليقات. كما تمتنع عن نشر أي تعليق يسيئ لآداب النشر أو يحتوي نوعاً من الدعاية.
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