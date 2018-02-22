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هكذا تتخلّص من الأرق بدقيقة واحدة!

الخميس 22 شباط 2018 12:28
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توصّل الأطباء إلى حلّ بسيط وسريع يجعل الإنسان يستغرق في النوم خلال دقيقة واحدة.

وأشاروا في بداية الدراسة إلى مشكلة الأرق وعدم القدرة على النوم، التي انتشرت في الفترة الأخيرة، بسبب الإرهاق والمشاكل النفسية رغم التعب الشديد.

ويمكن للإنسان استخدام الأدوية لحلّ مشكلة الأرق وعدم القدرة على النوم، إلا أن العقاقير في هذا المجال تسبب آثارا جانبية خطيرة على الصحة البدنية والنفسية في آن معا.


في هذا السياق، أطلق الأطباء على الطريقة الجديدة التي تساعد في النوم بسرعة، تسمية "4-7-8". فما هي آلية هذا التمرين الذي ينصح به الأطباء؟
يجب استنشاق الهواء عبر الأنف لمدة 4 ثوان، ثم حبس النفس لمدة 7 ثوان، وفي الثانية الـ 8 يكون الزفير.

ويؤدي هذا التمرين البسيط إلى تباطؤ معدل ضربات القلب، الذي يفضي بدوره إلى تهدئة عمل الجهاز العصبي. ويعتبر تكرار هذا التمرين لـ 3 أو4 مرات كفيلاً في إيصال الإنسان إلى حالة السكون وإلى نوم عميق.
صحة
المصدر :   News Source
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