السعودية: نعمل على دعم العراق لضمان عدم عودة داعش

السومرية نيوز/ بغداد

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الخميس، أنه بلاده تعمل على دعم العراق لضمان عدم عودة تنظيم "داعش" إلى البلاد.



وقال الجبير في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي بحسب قناة "العربية - الحدث"، "نعمل على دعم العراق بكل السبل لضمان عدم عودة داعش".



وفي الشأن السوري، ذكر الجبير "نسعى لتسوية سياسية في سوريا"، مضيفاً "يجب الضغط على الأسد كي يبدي جدية تجاه الحل السياسي".



