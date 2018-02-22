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أول فيلم في الكويت حول الغزو العراقي واحد ممثليه:لا يحمل اي اساءة للعراقيين

الخميس 22 شباط 2018 13:45
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السومرية نيوز/ بغداد
ستبدأ السينما الكويتية اليوم الخميس، عرضا عاما لفيلم "سرب الحمائم" وهو اول فيلم في الدولة الخليجية حول غزو العراق عام 1990.

وقالت رئيسة هيئة تحرير دار لولوه للنشر الشيخة انتصار سالم العلي الصباح في تصريحات للصحافيين ان الفيلم "مستوحى من الاحداث الحقيقية التي وقعت خلال الاحتلال الذي استمر سبعة اشهر".

واضاف الصباح "انها قصص عن الاشخاص الذين دافعوا عن الكويت في ذلك الوقت"، مشيرة الى ان "الهدف من الفيلم ليس خلق أي ضغينة بل تسليط الضوء على الأخوة والتسامح والوحدة الكويتيين الذين عاشوا خلال الغزو".


ويبرز الفيلم، الذي يصدره رمضان خسروه، ودائرة المهرجان منذ عام 2017، لحظات الإنسانية التي تجاوزت الصراع بين العراق وغارته الصغيرة الغنية بالنفط.

من جانبه قال الممثل داود حسين ان "الفيلم لا يحمل اي ارادة سيئة للشعب العراقي"، مشيرا الى انه "لقد تأكد المخرج وكاتب السيناريو من أن هذا الفيلم لا يضع الملح على الجرح".

وكانت الكويت قد استضافت في وقت سابق من هذا الشهر مؤتمرا دوليا لاعادة اعمار العراق الذي يعاني من حرب دامت ثلاث سنوات لهزيمة "داعش".

وقد نجح المؤتمر في جمع 30 مليار دولار في شكل قروض واستثمارات وتمويل لبغداد لبدء المهمة الضخمة لإعادة البناء.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله ان بلاده تخطت "الجروح الماضية" وواجبها "الاخلاقي والانساني والعرب" لدعم جيرانها.
أخبار اقليمية
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