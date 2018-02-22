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نائبة تتساءل: لماذا لا توقف الحكومة الاستقطاعات من الرواتب بعد انتهاء الموازنة 2017

الخميس 22 شباط 2018 14:13
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السومرية نيوز/ بغداد
أكدت النائب زينب عارف البصري، الخميس، ان الحكومة هي من فرضت الضرائب والاستقطاعات في وقت أعلنت التقشف، فيما تساءلت "لماذا لا توقف الحكومة الاستقطاعات من الرواتب بعد انتهاء الموازنة 2017".

وقالت البصري في حديث لـ السومرية نيوز، ان "على الحكومة الابتعاد عن عملية التسقيط لمجلس النواب والتنصل عن واجباتها"، متسائلة "لماذا لا توقف الحكومة الاستقطاعات من الرواتب بعد انتهاء الموازنة 2017".


واضافت البصري ان "الحكومة هي من فرضت الاستقطاع والضريبة بالموازنة الحالية التي ارسلتها الحكومة والنسخة موجودة في موقع مجلس النواب لمن يريد التأكد"، مشيرة الى ان "مجلس النواب يرفض التصويت عليها بسبب بعض المشاكل ومن ضمنها الاستقطاع والضرائب".

وكشف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في 11 شباط 2018، عن وجود توجه عام لإلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين في موازنة 2018.
سياسة
المصدر :   News Source
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