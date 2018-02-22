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تربية ديالى: إنهاء تعليق دوام ثلاثة مراكز لمحو الأمية في ثلاث نواحٍ

الخميس 22 شباط 2018 14:28
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السومرية نيوز/ ديالى
أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة ديالى، الخميس، عن إنهاء تعليق دوام ثلاثة مراكز لمحو الامية في ثلاث نواحٍ في المحافظة.

وقال مدير إعلام تربية ديالى سنان الربيعي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تربية ديالى قررت إنهاء تعليق الدوام في ثلاثة مراكز لمحو الأمية في نواحي السلام والعظيم والمنصورية والذي اتخذ بسبب التحديات الأمنية بعد 2014".

وأضاف، أن "قرار إنهاء تعليق الدوام جاء لتحسن الأوضاع الامنية كما انه يأتي بالتزامن مع الحملة الوطنية التي أطلقها وزير التربية (نحن نقرأ) للقضاء على الأمية".


ولفت الربيعي، إلى "توجيه الكوادر التربوية باستقبال جميع الطلبة الراغبين باستكمال دراستهم الأولية وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة".

وكانت العديد من مراكز محو الأمية في محافظة ديالى جرى تعليق الدوام فيها بسبب أحداث عام 2014.
الشارع العراقي
المصدر :   News Source
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