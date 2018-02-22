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حيدر محمود يعدل عن قرار الاستقالة من تدريب كربلاء

المحرر محمد خليل - الخميس 22 شباط 2018 14:47
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السومرية نيوز/ بغداد
قرر مدرب فريق كربلاء الكروي حيدر محمود، اليوم الخميس، العدول عن قرار الاستقالة من تدريب الفريق.

وقال مدير المكتب الاعلامي لنادي كربلاء احمد علي العطواني في بيان إن "حيدر محمود وجهازه المساعد، قرروا العدول عن قرار الاستقالة بعد التمسك الكبير من قبل الهيئة الادارية للنادي والجماهير الكربلائية".

واضاف ان "الادارة وعدت الكادر التدريبي بتذليل كل الصعوبات التي تواجههم في الفترة المقبلة من اجل تحقيق نتائج طيبة تليق بالنادي الكربلائي".


يشار الى ان حيدر محمود اعلن استقالته عن تدريب فريق كربلاء يوم الثلاثاء الماضي بعد انتهاء مباراة الديوانية.
رياضة
المصدر :  
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