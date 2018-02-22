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بالوثائق.. كربلاء تمنع استخدام دوائر المحافظة ومدارسها لاغراض سياسية او دعاية انتخابية

الخميس 22 شباط 2018 14:50
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السومرية نيوز/ بغداد
وجه محافظ كربلاء عقيل الطريحي ورئيس مجلسها نصيف جاسم الخطابي، الخميس، بمنع استخدام الدوائر الحكومية والمدارس في المحافظة لأية أغراض سياسية أو انتخابية.

وتوعد الطريحي المخالفين لهذه الاجراءات بالمساءلة القانونية.
سياسة
المصدر :   News Source
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