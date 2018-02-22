.
إنفوغراف
بيانات صحفية
الإعلانات المبوبة
الطقس
تطبيق السومرية
فرص عمل
أعلن معنا
إتصل بنا
المسابقة الكبرى
التتمة...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

بالفيديو.. حريق حي اور

الخميس 22 شباط 2018 14:59
-
+

السومرية نيوز/ بغداد
تماس كهربائي ادى الى اندلاع حريق كبير في عدد المحال التجارية المتخصصة ببيع الاثاث في منطقة حي اور شرقي بغداد.

وتمكنت فيما بعد اربع فرق دفاع مدني من اخماد الحريق الذي تسبب بخسائر مادية كبيرة.

يذكر أن بغداد وعددا من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية الكبيرة، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
الشارع العراقي
المصدر :   News Source
-
+
print HideComments
اخترنا لك
التعليق عن طريق :
انشر تعليقك
إن التعليقات المنشورة على موقع السومرية تعبر حصراً عن رأي كتابها فلا تتحمل السومرية أي مسؤولية معنوية أو قانونية تنتج عن التعليقات. كما تمتنع عن نشر أي تعليق يسيئ لآداب النشر أو يحتوي نوعاً من الدعاية.
Polls استفتاء
هل تتوقع ان الامطار التي تساقطت مؤخرا في العراق ستعالج مشكلة الجفاف التي كانت تهدده؟

النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أخبار المحافظات
إختر المحافظة
الاكثر تفضيلاً
.
01
تعرف على الطقس خلال الاسبوع الحالي والانواء تؤكد: استمرار الامطار
.
02
الرياض ترفع حالة التأهب وتحذر المواطنين
.
03
صاحب برج للانترنت يبتكر طريقة جديدة لتبرئة نفسه من ضعف الخدمة
.
04
صرف الدولار يعاود الهبوط في بورصة الكفاح والأسواق المحلية
.
05
البياتي يوضح ويعتذر عن سوء الفهم لما تحدث به بشأن "اصحاب الكساء"
.
06
بالفيديو.. لحظة التفجير الانتحاري بكركوك
.
أيضا في الشارع العراقي
المزيد Advertise Alsumaria