بالفيديو.. حريق حي اور

السومرية نيوز/ بغداد

تماس كهربائي ادى الى اندلاع حريق كبير في عدد المحال التجارية المتخصصة ببيع الاثاث في منطقة حي اور شرقي بغداد.



وتمكنت فيما بعد اربع فرق دفاع مدني من اخماد الحريق الذي تسبب بخسائر مادية كبيرة.



يذكر أن بغداد وعددا من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية الكبيرة، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.





