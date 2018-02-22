333 الف دينار او كتل كونكريتية.. امانة بغداد تخير اصحاب محال تجارية "صور" - + 20745 السومرية نيوز/ بغداد

ناشد اصحاب محال تجارية في منطقة شارع الربيعي شرقي بغداد، الخميس، رئيس الوزراء والجهات المختصة بالتدخل وعدم قطع ارزاقهم.



وقال احد اصحاب المحال التجارية ويدعى احمد صباح في حديث لـ السومرية نيوز، ان "بلدية الغدير مصحوبة بقوة عسكرية قامت بوضع كتل كونكريتية امام المحال التجارية في منطقة شارع الربيعي شرقي بغداد"، مبينا ان "ذلك جاء بعد مطالبة المحال بدفع مبلغ 333 الف دينار من اجل عمل الارصفة وتحويلها الى مقرنص".





من جانبه، اكد صاحب محل اخر ويدعى صباح علي ان "هذه المبالغ تدفع من قبل اصحاب المحال كثلث والثلثين على الدولة"، لافتا الى ان "ذلك هو فساد بحد ذاته".



من جهته، ناشد المواطن علي عادل رئيس الوزراء حيدر العبادي والجهات المعنية بـ"التدخل ووعدم قطع ارزاق اصحاب المحال"، متسائلا "هل وضع الكتل الكونكريتية قانوني امام المحال، وهل يوجد تجديد ارضية رصيف بسعر 333 الف دينار للمتر الواحد".



























الشارع العراقي المصدر : - + اخترنا لك اخترنا لك التعليق عن طريق :