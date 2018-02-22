الشرطة البلجيكية تغلق اجزاء من بروكسل

السومرية نيوز/ بغداد

ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية، الخميس، أن قوات الأمن طوقت بلدة "فورست" في العاصمة بروكسل.



ووفقا لشهود عيان فقد انتشرت قوات خاصة على أسطح المباني المجاورة، مؤكدين أن عملية أمنية كبيرة تقع في البلدة المذكورة.



وأفادت وسائل الإعلام بوجود رجل مسلح في أحد المباني.



