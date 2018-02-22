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بالفيديو: حلف شمال الاطلسي يكشف عن خطة لنشر قوات قتالية في العراق

الخميس 22 شباط 2018 16:14
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بعد ضغط من الولايات المتحدة الأميركية بواسطة وزير دفاعها جيمس ماتيس، حلف شمال الأطلسي "الناتو" يستعد لنشر قواته في العراق في اعقاب موافقة وزراء دفاع دول الحلف الاسبوع الماضي.

اللافت في هذا الملف، أن نشر القوات سيكون طويل الأمد أو على شكل بعثة دائمية أو شبه دائمية، أما عن مهمة قوات الحلف فأعلن أن المهمات هي تطوير عقيدة عسكرية لوزارة الدفاع العراقية، وتدريب القوات على نزع المتفجرات وصيانة المركبات العسكرية واللوجستيات والمساعدة في بناء أكاديميات عسكرية، والحيلولة دون أعمال إرهابية جديدة.


رئيس حلف الناتو، استبعد أن تكون للقوات مهمات قتالية، أما عن عدد القوات فلم يصرح عنه، وبخصوص مدة البقاء الطويلة قال رئيس الحلف إن التجارب السابقة في العراق وأفغانستان تشير إلى ضرورة البقاء طويلاً بما يكفي، صحيح أنه لم يحدد المراد بقصده طويلاً لكنه ربط ذلك بقوله بعد أن نتأكد أننا لن نجبر على العودة مرة أخرى للعراق في عمليات قتالية.

أما وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، فقد صرح بقوله: "سوف نذهب لتنفيذ مهمة محكمة في العراق"، كما ذكر أن من بين مهامهم تدريب القوات العراقية على حماية الشعب من صعود نوع آخر من المنظمات الإرهابية، أما عن بداية المهمة فستكون في شهر حزيران المقبل.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه. !  
سياسة
المصدر :   News Source
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