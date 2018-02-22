.
إنفوغراف
بيانات صحفية
الإعلانات المبوبة
الطقس
تطبيق السومرية
فرص عمل
أعلن معنا
إتصل بنا
المسابقة الكبرى
التتمة...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

نفط الوسط يستعيد عافيته بفوزه على نفط ميسان بالدوري الممتاز

الخميس 22 شباط 2018 16:35
-
+

السومرية نيوز/ بغداد
استعاد نادي نفط الوسط، نغمة الانتصار من جديد بتغلبه على ضيفه نفط ميسان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب النجف ضمن الأسبوع السادس عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب علاء عباس في الدقيقة الـ51 من عمر المباراة، ليهدي فريقه انتصاراً ثميناً غاب عن الفريق لمدة ثمان جولات.

وفي بقية المباريات، واصل فريق الصناعات الكهربائية عروضه المميزة وتغلب على نادي الحسين بأربعة اهداف دون رد، فيما خيم التعادل السلبي على مواجهة زاخو والكهرباء.
رياضة
المصدر :  
-
+
print HideComments
اخترنا لك
التعليق عن طريق :
انشر تعليقك
إن التعليقات المنشورة على موقع السومرية تعبر حصراً عن رأي كتابها فلا تتحمل السومرية أي مسؤولية معنوية أو قانونية تنتج عن التعليقات. كما تمتنع عن نشر أي تعليق يسيئ لآداب النشر أو يحتوي نوعاً من الدعاية.
Polls استفتاء
هل تتوقع ان الامطار التي تساقطت مؤخرا في العراق ستعالج مشكلة الجفاف التي كانت تهدده؟

النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أخبار المحافظات
إختر المحافظة
الاكثر تفضيلاً
.
01
تعرف على الطقس خلال الاسبوع الحالي والانواء تؤكد: استمرار الامطار
.
02
الرياض ترفع حالة التأهب وتحذر المواطنين
.
03
صاحب برج للانترنت يبتكر طريقة جديدة لتبرئة نفسه من ضعف الخدمة
.
04
صرف الدولار يعاود الهبوط في بورصة الكفاح والأسواق المحلية
.
05
البياتي يوضح ويعتذر عن سوء الفهم لما تحدث به بشأن "اصحاب الكساء"
.
06
بالفيديو.. لحظة التفجير الانتحاري بكركوك
.
أيضا في رياضة
المزيد Advertise Alsumaria