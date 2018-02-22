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"الجوكر" يجدد عقده مع برشلونة حتى 2022

المحرر محمد خليل - الخميس 22 شباط 2018 17:06
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السومرية نيوز/ بغداد
جدد نادي برشلونة الإسبانى، اليوم الخميس، تعاقده مع سيرجي روبيرتو مدافع البلوجرانا حتى عام 2022.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة والذى شهد على توقيع عقود التجديد لسيرجي روبيرتو لمدة ثلاث سنوات مع البلوجرانا لينتهى فى يونيو 2022 بدلاً من يونيو 2019 وبشرط جزائي قيمته 400 مليون يورو.

والتقط رئيس نادي برشلونة الصور التذكارية مع روبيرتو بعد جلسة تجديد عقده بشكل رسمى أمام وسائل الإعلام، وخاض اللاعب جولة تصويرية بملعب كامب نو برفقة صديقته "كورال".
رياضة
المصدر :   News Source
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