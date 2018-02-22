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الأمن الروسي يعتقل شخصاً خطط لتنفيذ هجمات في بطرسبورغ

الخميس 22 شباط 2018 18:25
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السومرية نيوز/ بغداد
اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أحد مواطني جمهوريات آسيا الوسطى، كان يخطط لتنفيذ هجمات في سان بطرسبورغ.

ونقلت "روسيا اليوم"، عن مصدر في المخابرات الروسية قوله، إن "المعتقل خطط لتنفيذ أعمال إرهابية ضد أهداف البنية التحتية للنقل وفي أماكن تجمع المواطنين بالمدينة".

وأضاف أنه "لم يتم تحديد هوية الموقوف، وإن كانت له علاقة بأية جماعات إرهابية وذلك حرصا على سرية التحقيق الذي لا يزال مستمرا".
أخبار دولية
المصدر :   News Source
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