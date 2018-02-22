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شرطة بابل تعلن اصدار أوامر بشأن ظاهرة التسول

الخميس 22 شباط 2018 19:18
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السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الخميس، عن اصدار أوامر بشأن ظاهرة التسول في المحافظة، عادا الظاهرة احد أوجه جرائم الاتجار بالبشر.

وقال الناطق الرسمي باسم القيادة العقيد عادل الحسيني في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قائد الشرطة اللواء علي حسن مهدي كوة الزغيبي اجتمع بمدراء مفاصل القيادة المختصة ووجه بسرعة الإجراء والتحري وتسخير كل الجهود لتنفيذ توجيهات وزير الداخلية قاسم الأعرجي للقبض على كل من يثبت تورطه بامتهان ظاهرة التسول، مستغلاً فئة الاحداث من الجنسين كوسيلة لتحقيق ماربه المادية".


وأضاف، أن قائد الرشطة وجه ايضا بـ"ملاحقة كل من يقف وراء هذه الممارسات فوراً للقضاء عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, بوصفها احد اوجه جريمة الاتجار بالبشر تمارس من عصابات منظمة".

وتعاني معظم مناطق ومحافظات العراق من زيادة ظاهرة التسول في السنوات الاخيرة، خاصة وجود عشرات الاطفال والمراهقين من الذكور والاناث، بحسب مراقبين.
أمن
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