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العبادي يوجه بالاسراع في تنفيذ مشروع ماء البصرة

الخميس 22 شباط 2018 19:23
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السومرية نيوز/ بغداد
وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس، بالاسراع في تنفيذ مشروع ماء محافظة البصرة، وازالة العقبات التي تقف امامه.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "العبادي تفقد، اليوم، مشروع ماء البصرة في الهارثة الذي سيوفر ماء الشرب لاهالي المحافظة".

واضاف المكتب أن "العبادي اطلع على مراحل انجاز المشروع كما التقى بالمهندسين العاملين فيه واستمع اليهم، حيث تم تقديم تقرير موسع عن مراحل انجاز المشروع".


وتابع المكتب، أن "العبادي وجه بازالة كافة العقبات للاسراع بتنفيذه من اجل خدمة اهالي البصرة".
اقتصاد واعمال
المصدر :  
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