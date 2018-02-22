السومرية نيوز/ بغداد

اعلن رئيس تحالف القوى العراقية النائب صلاح مزاحم الجبوري، الخميس، عن موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على اعادة 53 ضابطاً ومنتسباً للخدمة في محافظة ديالى.



وقال الجبوري في بيان مقتضب تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "العبادي وافق، اليوم، على اعادة (53) ضابطا ومنتسبا من المفصولين الى الخدمة من شرطة محافظة ديالى، والاستفادة من خدماتهم في حفظ الامن والاستقرار في المحافظة".



