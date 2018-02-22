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قائمقامية الخالص تعلن ظهور بؤرتي اصابة جديدة بانفلونزا الطيور داخل القضاء

الخميس 22 شباط 2018 20:11
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السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت قائممقامية قضاء الخالص في محافظة ديالى، الخميس، عن ظهور بؤرتي اصابة جديدة بمرض انفلونزا الطيور داخل القضاء.

وقال قائمقام قضاء الخالص عدي الخدران في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مفارز البيطرة كشفت عن ظهور بؤرتي اصابة جديدة بمرض انفلونزا الطيور في حقلين للدواجن يحتويان على اكثر من 60 الف دجاجة داخل القضاء".

واضاف الخدران، ان "فرق البيطرة ستقوم باتخاذ كافة التدابير الوقائية لاحتواء المرض من اجل منع انتشاره الى بقية المناطق المجاورة".


وكان قضاء الخالص سجل في الاسابيع الماضية تسجيل العديد من بؤر الاصابة بمرض انفلونزا الطيور، ما ادى الى اعدام عشرات الاف من الدجاج المصاب من قبل فرق البيطرة.
الشارع العراقي
المصدر :  
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