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وفد الصقور يغادر الى عُمان تحضيراً لمواجهة السويق

المحرر محمد خليل - الجمعة 23 شباط 2018 09:32
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السومرية نيوز/ بغداد
شد الرحال، صباح اليوم الجمعة، وفد القوة الجوية لكرة القدم الى العاصمة العمانية مسقط، وذلك لملاقاة السويق العماني ضمن الجولة الثانية للمجموعة الاولى لكأس الاتحاد الاسيوي لمنطقة غرب اسيا.

وتعادل القوة الجوية بالجولة الاولى امام فريق الجزيرة الاردني بهدفين لكل منهما بالمباراة التي أقيمت على ملعب الوكرة القطري، الملعب الافتراضي الرسمي للفريق في بطولة كأس أتحاد الاسيوي.


وغادر وفد الفريق، صباح اليوم، بتمام الساعة الثامنة صباحاً الى مسقط، من اجل التحضير لمباراة السويق والتي ستقام يوم الاثنين المقبل بتمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد.

وضم وفد الفريق 23 لاعباً، وهم كل من امجد رحيم وحيدر رعد وحسنين جبار وسامح سعيد وسامال سعيد والكرواتي سبستيان وعدنان محمد واحمد عبد الرضا ومصطفى محمد معن وكرار علي بري وهمام طارق وفهد كريم والكرواتي سنن مموفيتش وشهاب رزاق وصالح سدير ومصطفى حسين واحمد اياد واحمد عبد الامير وزاهر ميداني وحمادي احمد وامجد راضي وعماد محسن وعلي يوسف.
رياضة
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