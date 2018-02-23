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النوارس تخوض مرانها الاخير في بغداد استعداداً للجيش السوري

المحرر محمد خليل - الجمعة 23 شباط 2018 09:52
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السومرية نيوز/ بغداد
يختتم فريق الزوراء، اليوم الجمعة، تحضيراته استعداداً لمواجهة الجيش السوري في كأس الاتحاد الاسيوي، الاثنين المقبل.

ومن المؤمل ان يسافر الفريق الى قطر، صباح غداً السبت، لملاقاة الجيش السوري في الجولة الثانية لكأس الاتحاد الاسيوي والتي يستضيفها ملعب العربي القطري يوم الاثنين القادم.

يذكر ان فريق النوارس تعادل في مباراته الاولى امام العهد اللبناني بهدف لمثله.
رياضة
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