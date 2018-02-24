القوات التركية تدخل ناحية جنديرس في محيط عفرين السورية

السومرية نيوز/ بغداد

ذكر موقع "روسيا اليوم"، اليوم السبت، بأن القوات التركية دخلت ناحية جنديرس في محيط عفرين السورية.



وقال الموقع في خبر له إن "القوات التركية دخلت ناحية جنديرس في محيط عفرين تحت غطاء جوي وبمساندة المدفعية، وباتت على بعد 20 كيلومترا فقط من مركز المدينة".



من جانبها، أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية بأن "القوات المشاركة في عملية غصن الزيتون تمكنت من تطهير قرية دونبانلي في ريف عفرين الغربي، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن تطهير قريتي حجلار وأبو كعب التابعتين لناحية جنديرس".





