.
إنفوغراف
بيانات صحفية
الإعلانات المبوبة
الطقس
تطبيق السومرية
فرص عمل
أعلن معنا
إتصل بنا
المسابقة الكبرى
التتمة...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ديالى تعلن حاجتها لـ 100 مليار دينار لتحسين منظومة مجاري بعقوبة

السبت 24 شباط 2018 16:34
-
+

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، اليوم السبت، عن حاجة قضاء بعقوبة لـ100 مليار دينار لتحسين منظومة مجاري تصريف مياه الامطار، فيما بين أن امكانيات المجلس متواضعة وغير قادرة على دعم مشاريع خدمية استراتيجية.

وقال الدايني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "بعقوبة، كبرى مدن ديالى، وتضم ما يزيد عن 35% من سكانها، تعاني فيها منظومة تصريف مياه الامطار من خلل كبير، وهي متقادمة جدا وهناك احياء كبيرة تخلو من وجود أي منظومة لتصريف المياه ناهيك عن ظاهرة العشوائيات السكنية المنتشرة في اغلب الاحياء".


وأضاف الدايني، أن "غرق بعقوبة في مواسم الشتاء سيتكرر وكل الحلول الموضوعة هي مؤقتة وهي لتقليل حجم الاضرار وليس لانهاء المشكلة بالاساس"، مؤكداً أن "بعقوبة تحتاج الى ميزانية مالية تقدر باكثر من 100 مليار دينار لتحسين منظومة مجاري تصريف مياه الامطار وانشاء اخرى على نحو تحمي الاحياء والازقة من تكرار ازمات الغرق".

وبين رئيس مجلس المحافظة، أن "الاكتظاظ السكاني في بعقوبة كبير وهذا ما ولد ضغطا غير طبيعي على البنى التحتية التي انشئت منذ سنوات طويلة ولم يجري تطويرها بما يتلائم مع الزيادة الحاصلة في عدد السكان"، لافتا الى أن "امكانيات مجلس ديالى متواضعة وهي غير قادرة على دعم مشاريع ستراتيجية في الخدمات وهي تنتظر ملف الدعم الحكومي والدولي في هذا الاطار".

وكانت عضو لجنة الخدمات في مجلس ديالى نجاة الطائي اكدت، في (16 شباط 2018)، أن خمسة احياء سكنية في ب‍عقوبة كادت تغرق لولا تدخل خلية الازمة، فيما اشارت الى ان الامطار التي هبطت في ذلك اليوم هي الاعلى منذ ثلاث سنوات.
اقتصاد واعمال
المصدر :  
-
+
print HideComments
اخترنا لك
التعليق عن طريق :
انشر تعليقك
إن التعليقات المنشورة على موقع السومرية تعبر حصراً عن رأي كتابها فلا تتحمل السومرية أي مسؤولية معنوية أو قانونية تنتج عن التعليقات. كما تمتنع عن نشر أي تعليق يسيئ لآداب النشر أو يحتوي نوعاً من الدعاية.
Polls استفتاء
هل تتوقع ان الامطار التي تساقطت مؤخرا في العراق ستعالج مشكلة الجفاف التي كانت تهدده؟

النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أخبار المحافظات
إختر المحافظة
الاكثر تفضيلاً
.
01
بالفيديو.. لحظة التفجير الانتحاري بكركوك
.
02
مصدر يكشف عن شخصية مورد شحنة الحبوب المخدرة المضبوطة بمطار بغداد
.
03
بالصور.. تخريب ملعب لكرة القدم وسط ميسان
.
04
نائب يطالب رئيس الوزراء بإقالة حيدر العبادي ويعد وجوده بمنصبه "غير قانوني"
.
05
بالوثيقة.. الداخلية تصدر كتابا بشأن المنتسبين المشمولين بالعفو العام
.
06
بالفيديو.. الدفاع المدني يحاول إخماد حريق اندلع في محطة وقود بالشعلة
.
أيضا في اقتصاد واعمال
المزيد Advertise Alsumaria