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مصدر برلماني: جلسات البرلمان ستبدأ الاربعاء المقبل

السبت 24 شباط 2018 16:47
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السومرية نيوز/ بغداد
أفاد مصدر برلماني، السبت، بأن مجلس النواب سيعاود جلساته الاربعاء المقبل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جلسات مجلس النواب لهذا الاسبوع تبدأ يوم الاربعاء الموافق ٢٨ شباط ٢٠١٨".

وكان مجلس النواب قرر في جلسة تداولية عقدها، في (18 شباط 2018)، استئناف جلساته الثلاثاء من الاسبوع الحالي.
سياسة
المصدر :   News Source
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