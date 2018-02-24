.
إنفوغراف
بيانات صحفية
الإعلانات المبوبة
الطقس
تطبيق السومرية
فرص عمل
أعلن معنا
إتصل بنا
المسابقة الكبرى
التتمة...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

النفط تعلن انطلاق 100 طالب كوجبة أولى للدراسة في الاكاديمية العربية بمصر

المحرر رافد صبار - السبت 24 شباط 2018 17:08
-
+

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، انطلاق البعثة الاولى من الطلبة العراقيين للدراسة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في مصر.

وقالت الوزارة في بيان صحافي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "برعاية وتوجيه وزير النفط جبار علي اللعيبي انطلقت، اليوم السبت، البعثة الاولى من الطلبة العراقيين للدراسة في الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا البحرية في جمهورية مصر العربية"، مشيرة الى أنه "ذلك يأتي ضمن بنود العقد الذي أبرمته شركة ناقلات النفط العراقية مع الشركة البحرية لنقل البترول".


وأضافت الوزارة، أن "البعثة الاولى تضم 100 طالب من مختلف المحافظات العراقية من اصل 700 طالب سيتم ارسالهم كبعثات لاحقة"، مبينة أن "مدة الدراسة في الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا البحرية، اربع سنوات للحصول على شهادة ضابط بحري (ملاحة) ومهندس بحري ثالث".

وبينت الوزارة، أن "المتخرجين سيتم تدريبهم وتشغيلهم على متن اسطول الناقلات العراقية المزمع انشاؤه في السنوات المقبلة"، لافتا الى أن "الدراسة ستكون على نفقة الشركة العربية البحرية لنقل البترول بحسب ما نص عليه العقد المبرم معها في العام الماضي".

يذكر أن الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا البحرية تم تأسيسها من قبل جامعة الدول العربية في عام 1972.
الشارع العراقي
المصدر :  
-
+
print HideComments
اخترنا لك
التعليق عن طريق :
انشر تعليقك
إن التعليقات المنشورة على موقع السومرية تعبر حصراً عن رأي كتابها فلا تتحمل السومرية أي مسؤولية معنوية أو قانونية تنتج عن التعليقات. كما تمتنع عن نشر أي تعليق يسيئ لآداب النشر أو يحتوي نوعاً من الدعاية.
Polls استفتاء
هل تتوقع ان الامطار التي تساقطت مؤخرا في العراق ستعالج مشكلة الجفاف التي كانت تهدده؟

النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أخبار المحافظات
إختر المحافظة
الاكثر تفضيلاً
.
01
بالفيديو.. لحظة التفجير الانتحاري بكركوك
.
02
مصدر يكشف عن شخصية مورد شحنة الحبوب المخدرة المضبوطة بمطار بغداد
.
03
بالصور.. تخريب ملعب لكرة القدم وسط ميسان
.
04
نائب يطالب رئيس الوزراء بإقالة حيدر العبادي ويعد وجوده بمنصبه "غير قانوني"
.
05
بالوثيقة.. الداخلية تصدر كتابا بشأن المنتسبين المشمولين بالعفو العام
.
06
بالفيديو.. الدفاع المدني يحاول إخماد حريق اندلع في محطة وقود بالشعلة
.
أيضا في الشارع العراقي
المزيد Advertise Alsumaria