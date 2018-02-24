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نادي النجف يضم محترفاً مالياً لصفوف الفريق

المحرر محمد خليل - السبت 24 شباط 2018 17:18
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السومرية نيوز/ بغداد
أعلن نادي النجف، السبت، تعاقده مع المحترف المالي تراوري للدفاع عن الوان الفريق خلال منافسات الموسم الحالي من الدوري الممتاز.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للنادي، إن "المحترف المالي تراوري وقع على كشوفات الغزلان قادماً من اولمبيك مدنين التونسي".

يذكر ان تراوري هو ثالث لاعب ينضم لصفوف النجف في الانتقالات الشتوية الحالية بعد اللاعب محمد النومي والمحترف السوري محمد حمدكو.
رياضة
المصدر :   News Source
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