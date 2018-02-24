السماوة يضم محترفاً سورياً لفريقه الكروي

السومرية نيوز/ بغداد

اعلن نادي السماوة، اليوم السبت، تعاقده مع المحترف السوري عدنان عبده التقي، للدفاع عن الوان الفريق خلال منافسات الموسم الحالي.



وقال بيان صادر عن النادي، ان "اللاعب السوري عدنان عبده التقي، وقع على كشوفات نادي السماوة على سبيل الاعارة".



واضاف ان "اللاعب سيصل غداً لمدينة السماوة للانخراط بتدريبات الفريق".





