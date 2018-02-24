طهران: السعودية ستغادر اليمن بهزيمة مدوية

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني بهرام قاسمي، اليوم السبت، أن السعودية ستغادر اليمن بـ"هزيمة مدوية".



وقال قاسمي بحسب وكالة "مهر" الإيرانية، إنه "سيأتي اليوم الذي تغادر فيه السعودية اليمن بهزيمة مدوية"، مضيفا أن "التطورات الإقليمية والدولية التي حدثت بسرعة كبيرة وغير متوقعة في السنوات الأخيرة، أفضت إلى حدوث تغييرات في معادلات الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية في المنطقة".





وأشار قاسمي إلى أن "الجهات الفاعلة الجديدة مثل الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى تحقيق مصالحها قد أصبحت جزءا من لغز المعادلات حيث تحاول دفع عملية الأحداث إلى الحد الذي تلبي فيه مصالحها".



