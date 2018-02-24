مصرع 12 عاملاً باحتراق حافلة في مصر

السومرية نيوز/ بغداد

لقي 12 عاملا مصريا مصرعهم حرقا وأصيب آخرون، اليوم السبت، في حادث احتراق حافلة ركاب إثر انقلابها في الطريق الساحلي الدولي غربي الإسكندرية واشتعال النيران فيها.



وقال مصدر أمني، بحسب "روسيا اليوم"، إن "أتوبيس رحلات يقل نحو 20 عاملا من عمال الوردية المسائية بشركة ومصنع محمود فتحي كانوا في طريقهم للمصنع بمنطقة العامرية غربي الإسكندرية".



وأشار المصدر إلى أن "انفجار أحد إطارات الحافلة تسبب في انقلابها بكوبري الألماني بالطريق الساحلي الدولي، ما أدى إلى اشتعال النيران بها والعمال بداخلها"، موضحاً أن "الحادث أسفر عن مصرع وتفحم 12 عاملا كانوا فيها، بالإضافة إلى إصابة آخرين جمعيهم من كفر الدوار".





