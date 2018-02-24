.
إنفوغراف
بيانات صحفية
الإعلانات المبوبة
الطقس
تطبيق السومرية
فرص عمل
أعلن معنا
إتصل بنا
المسابقة الكبرى
التتمة...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

قتلى وجرحى بتفجير سيارة مفخخة استهدفت معسكراً جنوبي اليمن

السبت 24 شباط 2018 18:16
-
+

السومرية نيوز/ بغداد
سقط عدد من الاشخاص بين قتيل وجريح، مساء السبت، بتفجير سيارة مفخخة استهدف معسكراً في عدن جنوبي اليمن.

وقال وسائل إعلام يمنية، إن "قتلى وجرحى سقطوا إثر تفجير سيارة مفخخة استهدف معسكرا لقوات مكافحة الإرهاب في منطقة غولدمور بعدن"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
أخبار اقليمية
المصدر :   News Source
-
+
print HideComments
اخترنا لك
التعليق عن طريق :
انشر تعليقك
إن التعليقات المنشورة على موقع السومرية تعبر حصراً عن رأي كتابها فلا تتحمل السومرية أي مسؤولية معنوية أو قانونية تنتج عن التعليقات. كما تمتنع عن نشر أي تعليق يسيئ لآداب النشر أو يحتوي نوعاً من الدعاية.
Polls استفتاء
هل تتوقع ان الامطار التي تساقطت مؤخرا في العراق ستعالج مشكلة الجفاف التي كانت تهدده؟

النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أخبار المحافظات
إختر المحافظة
الاكثر تفضيلاً
.
01
بالفيديو.. لحظة التفجير الانتحاري بكركوك
.
02
مصدر يكشف عن شخصية مورد شحنة الحبوب المخدرة المضبوطة بمطار بغداد
.
03
بالصور.. تخريب ملعب لكرة القدم وسط ميسان
.
04
نائب يطالب رئيس الوزراء بإقالة حيدر العبادي ويعد وجوده بمنصبه "غير قانوني"
.
05
بالوثيقة.. الداخلية تصدر كتابا بشأن المنتسبين المشمولين بالعفو العام
.
06
بالفيديو.. الدفاع المدني يحاول إخماد حريق اندلع في محطة وقود بالشعلة
.
أيضا في أخبار اقليمية
المزيد Advertise Alsumaria