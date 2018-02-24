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المنتخب الوطني يتعادل مع نفط الجنوب تحضيراً لمواجهة السعودية

المحرر محمد خليل - السبت 24 شباط 2018 18:40
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السومرية نيوز/ بغداد
تعادل المنتخب الوطني، مع نادي نفط الجنوب بهدف لمثله في المباراة التجريبية التي أقيمت، اليوم السبت، على ملعب الفيحاء الثانوي في البصرة استعداداً للقاء الودي امام السعودية يوم الأربعاء المقبل.

وسجل مهند علي هدف المنتخب الوطني، فيما جاء هدف التعادل لنفط الجنوب عن طريق المهاجم باسم علي.

ومن المؤمل ان يخوض المنتخب الوطني مباراة تجريبية ثانية امام الميناء استعداد للمباراة الودية امام الاخضر السعودي على ملعب البصرة الدولي، يوم الأربعاء المقبل.
رياضة
المصدر :   News Source
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