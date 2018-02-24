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علي بهجت يغيب عن الصقور لمدة شهر بسبب الاصابة

المحرر محمد خليل - السبت 24 شباط 2018 19:24
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السومرية نيوز/ بغداد
اعلن نادي القوة الجوية، السبت، غياب مدافعه علي بهجت عن الملاعب لمدة شهر بسبب اصابته بالركبة.

وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي للنادي، ان "لاعب القوة الجوية علي بهجت، سيغيب عن الملاعب لما يقارب شهر وذلك بعد تجدد اصابته على مستوى الركبة بتمدد في الرباط الصليبي خلال مباراة زاخو في اطار الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز".

واضاف ان "الفحوصات الطبية التي اجراها اللاعب في العاصمة اللبنانية بيروت باشراف البروفيسور الفريدوا، اثبتت وجود تمدد في ركبة اللاعب بالرباط الصليبي، وهو ما يتطلب حاجة اللاعب لشهر كامل مع العلاج الطبيعي على يد كادر مختص من اجل التماثل للشفاء خلال الفترة المحددة".


وستحرم الاصابة نادي القوة الجوية من خدمات اللاعب علي بهجت لنهاية المرحلة الأولى من دوري الكرة الممتاز، فضلا عن المباريات الثلاث القادمة بكأس الاتحاد الاسيوي امام اندية السويق العماني، والمالكية البحريني ذهاباً واياباً.
رياضة
المصدر :   News Source
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