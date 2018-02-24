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هزة ارضية تضرب ناحية المنصورية شرق ديالى

السبت 24 شباط 2018 19:32
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السومرية نيوز/ ديالى
أعلن رئيس مجلس ناحية المنصورية شرق ديالى راغب العنبكي، مساء السبت، بأن هزة ارضية ضربت مركز الناحية وقراها دون اي خسائر بشرية.

وقال العنبكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هزة ارضية ضربت مركز ناحية المنصورية (45كم شرق بعقوبة) والقرى المحيطة بها وكانت متوسطة القوة".

واضاف العنبكي، أن "التقارير الاولية تؤكد بأنه ليس هناك اي خسائر بشرية".

وكانت هزات ارضية ضربت مناطق عدة من ديالى خلال الاشهر الماضية خاصة خانقين ومندلي.
الشارع العراقي
المصدر :  
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